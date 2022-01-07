Amazon'un sesli asistanı Alexa, Ay'a gidiyor

Amazon'un sesli asistanı Alexa, Artemis I misyonunun bir parçası olarak Ay'a gitmeye hazırlanıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

AMAZON ALEXA DA AY'A GİDECEK

Amazon mühendisleri, geliştirdikleri teknolojinin daha sonra gerçekleşecek mürettebatlı uzay görevlerinde yararlı olup olmayacağını görmek için, Artemis I görevinde Alexa'nın özel bir sürümünü test edecek.

Artemis I sırasında, bir Orion uzay aracı Dünya’ya dönmeden önce Ay’ın yanından geçecek.

Mürettebat olmadan yapılacak yolculukta NASA, yolculuk sırasında Alexa etkileşimlerini uzaktan izleyecek.

Alexa, Orion’un gerçek zamanlı telemetri verilerine bağlanacak ve bu sayede de görev gerçekleşirken görevle ilgili binlerce soruyu yanıtlayabilecek.

Alexa, kabin içi aydınlatma da dahil olmak üzere Orion’daki bağlı cihazları kontrol etme taleplerine de yanıt verebilecek.