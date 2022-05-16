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    AMD, işlemci satışlarında kendi rekorunu kırdı

    AMD, 2022 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği işlemci pazar payı ile kendi rekorunu kırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:20
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    AMD, işlemci satışlarında kendi rekorunu kırdı

    Son zamanlarda etkisini artıran çip tedarik krizi nedeniyle işlemci satışları azalmış durumda. AMD, işlemci pazarındaki düşüşe rağmen kendi satışlarını artırmayı başardı.

    2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklanan verilere göre yüzde 27,7’lik pazar payına ulaşan AMD, işlemci pazarında kendi açısından tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.

    Intel'e gözdağı

    Şirketin 2021’in aynı döneminde eriştiği oran yüzde 20,7 olurken, AMD’nin 1 yılda yüzde 7’lik büyüme sağlaması, en büyük rakibi Intel'i korkutabilir.

    Bununla birlikte dizüstü bilgisayar işlemci pazarındaki payı yüzde 22,5’e ulaşan AMD, sunucu pazarında da yüzde 11,6’lık seviyeye ulaşarak başarısını sürdürdü.

    Özellikle sunucu pazarı için önemli bir yükselişte olan AMD, Intel’i bu alanda artık endişelendirmeye başlayabilir. Çünkü, AMD’nin 2020 yılında bu pazardaki payı yüzde 5,1 olarak kayırlara geçmişti.

    amd


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