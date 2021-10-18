AMD işlemcilerdeki sorunu gideren Windows 11 güncellemesi yayınlandı

AMD, yeni Windows 11 işletim sisteminin Ryzen işlemcili bilgisayarlardaki uygulamaların performansını yavaşlattığını kabul etmişti. Sorunları gideren güncelleme, kullanıcılara sunuldu.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

AMD, yeni Windows 11 işletim sisteminin Ryzen işlemcili bilgisayarlardaki uygulamaların performansını yüzde 15'e kadar yavaşlattığını kabul etmişti.

Microsoft'un bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

SORUNLARI GİDEREN GÜNCELLEME YAYINLANDI

Beklenen oldu ve ABD'li şirket, AMD işlemcilerdeki sorunları gideren Windows 11 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Insider kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan güncelleme, yakında diğer kullanıcılara da sunulacak.

Sorunu düzeltmek için AMD ile ortak çalışan Microsoft, her ne kadar yeni güncellemeyle performans sorununu çözmüş olsa da 8'den fazla çekirdeğe sahip işlemcilerde ve tercih edilen çekirdek özelliğinde yaşanan sorunlar bu güncellemeyle çözüme kavuşmuyor.

Söz konusu sorunları gideren güncellemenin AMD tarafından kullanıma sunulması bekleniyor.