AMD, Ryzen 4000 masaüstü işlemci serisini duyurdu

AMD, Ryzen 4000 işlemcilerinin masaüstü sürümleri olan 6 farklı işlemciyle karşımıza çıktı. İşlemcilerin neler sunduğuna gelin daha yakından bakalım.

Son dönemlerde sunduğu etkileyici performanslarla Intel'i oldukça zorlayan AMD, bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunduğu Ryzen 4000 serisi işlemcilerin masaüstü versiyonlarını duyurdu.

Dizüstü bilgisayarlarda ciddi derecede performans artışı sağlayan yeni işlemciler, masaüstü bilgisayarlarda da Intel'in en büyük rakibi olmaya hazırlanıyor.

YENİ RYZEN 4000 MASAÜSTÜ SERİSİ ÖZELLİKLERİ

7 nm Zen 2 mimarisi ile üretilen Ryzen 4000 masaüstü işlemcileri, şu anlık yalnızca masaüstü bilgisayarlarla birlikte satışa sunuluyor ve ayrı olarak satılmıyor. Yeni işlemcilerde aynı zamanda dahili AMD Radeon grafik kartı da yer alıyor.

AMD Ryzen 4000 masaüstü serisi toplamda 4 farklı modelden oluşuyor. Bu modellerin en düşüğü AMD Ryzen 3 4300GE, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşuyor. 3.5 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo ile 4 Ghz hıza kadar çıkabiliyor.

Serinin en güçlü modeli olarak ise AMD Ryzen 7 4700G karşımıza çıkıyor. 3.6 GHz temel frekans hızına sahip işlemci, turbo ile 4.4 GHz hıza kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşan Ryzen 7 4700G, uygun fiyatlı olması durumunda oyuncuların vazgeçilmezi olabilir.

Fiyatları henüz belli olmayan AMD Ryzen 4000 masaüstü serisinin tüm özellikleri ise şu şekilde: