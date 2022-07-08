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    AMD siber saldırıya uğradı

    Büyük bir veri sızıntısı olayı ile karşılaşan AMD, şirket içi kritik bilgileri hackerlara kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 17:44
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    AMD siber saldırıya uğradı

    Son  zamanlarda artan siber saldırılardan çip üreticisi AMD de nasibini aldı. Şirkete saldıran hackerlar, şifreler ve ağ bilgileri gibi kritik verileri içeren yaklaşık 450GB veri çaldı.

    Şirketlerin çalınan verilerini para karşılığı saldırganlardan alarak yeniden şirketlere iade etme mottosuyla kurulan RansomHouse, AMD ile ilgili 450Gb boyutundaki verilerin kendilerinde olduğunu söyledi.

    Grup, zayıf şifreler sayesinde sistemlere sızıldığını ve özel bir fidye yazılımı da kullanılmadığını belirtiyor.

    AMD projeleri tehlikede

    Şirket içi şifreler sayesinde, AMD’nin çok gizli yonga tasarımlarına erişmek ve gelecekteki Zen 5 ve CDNA 4 gibi projelerin ele geçirilmesi mümkün olabilir.

    AMD, yaptığı açıklamada bazı grupların 450Gb veri çaldığı ile ilgili gelişmelerden haberdar olduklarını ve olayı incelediklerini söyledi.

    amd intel


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