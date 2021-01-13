AMD'den Intel'e gözdağı: Dizüstü bilgisayarlar için Ryzen 5000 serisi işlemciler tanıtıldı

AMD, CES 2021'de Ryzen 5000 serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerini görücüye çıkardı. Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcileri olarak tanıtılan işlemcilerin özelliklerine göz atıyoruz.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen ve bu yıl internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2021), yeni teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Son zamanlarda yaptığı ataklarla en büyük rakibi Intel'e kafa tutan AMD, dizüstü bilgisayarlar için Ryzen 5000 serisini tanıttı. Şirkete göre bu seri, dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcilerine sahip.

Serideki Ryzen 5000H modelleri, oyunseverleri ve içerik üreticilerini hedef alırken, Ryzen 5000U modelleri daha çok hafif ve kompakt bir dizüstü bilgisayar isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Ryzen 5000 serisindeki tüm işlemcilerin çekirdek / iş parçacığı sayıları, TDP değerleri, frekans hızları ve önbellek değerleri şu şekilde:

RYZEN 7 5800U

Kompakt taşınabilir dizüstü bilgisayarlara hitap eden U serisindeki en güçlü işlemci, Ryzen 7 5800U olarak göze çarpıyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşan işlemcinin temel frekans hızı 1.9 GHz, maksimum frekans hızı ise 4.4 GHz olarak karşımıza çıkıyor.

PCMark 10’a göre bu işlemci, Intel Core i7-1165G7 modelinden daha üstün bir performans sergiliyor. AMD’nin açıklamasına göre Ryzen 7 5800U, tek şarj ile 17,5 saate kadar genel kullanım ve 21 saate kadar film izleme imkanı sunuyor.

RYZEN 9 5980HS

Oyunculara hitap eden serideki en güçlü işlemci ise Ryzen 9 5980HS olarak duyuruldu. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşan işlemcinin temel frekans hızı 3.0 GHz, maksimum hızı ise 4.8 GHz olarak açıklandı.

AMD’ye göre bu işlemci, bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü işlemci. Yine AMD açıklamasına göre Ryzen 9 5980HS, Cinebench R20'de Intel Core i9-10980HK işlemcisini performans olarak geçiyor.

CES 2021 etkinliğinde konuşan AMD CEO'su Lisa Su, yeni Ryzen 5000 serisi işlemcilerin bu yıl 150'den fazla dizüstü bilgisayar modelinde karşımıza çıkacağını söyledi.