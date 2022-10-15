Amerikan askerleri, Microsoft'un akıllı gözlükleri yüzünden rahatsızlandı

Microsoft'un ABD ordusuna tedarik ettiği karma gerçeklik başlığı, askerlerde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara neden oldu.

"Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm" anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

ABD ordusu, muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başlamıştı. Şimdi ise ABD ordusu, Microsoft Hololens tabanlı AR gözlükleri kullanmaya başladı.

Microsoft, Hololens’e dayanan artırılmış gerçeklik gözlüğünü ABD ordusu için bir süredir geliştiriyordu.





Askerler rahatsızlandı

Microsoft'un ABD ordusuna tedarik ettiği karma gerçeklik başlığı askerlerde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara neden oldu. HoloLens'in askeri versiyonu Pentagon'u tatmin etmedi.

Operasyon Test ve Değerlendirme Direktörü Nickolas Guertin, rahatsızlık yaşayan askerlerin yüzde 80'inden fazlasının HoloLens'in orduya özel versiyonunu kullandıktan sonra üç saatten kısa bir süre içinde semptomlar gösterdiklerini belirtti.

Öte yandan, HoloLens'in aktif modda yaydığı ışık, düşman askerlerinin kolayca yer tespiti yapmasını sağlayabilir.

Microsoft, 21.9 milyar dolara anlaştı

Microsoft ile ABD ordusu arasından yapılan anlaşmanın değeri 21.9 milyar. Hololens tabanlı askeri amaçlar doğrultusunda geliştirilen AR gözlük için 2018 yılında 480 milyon dolarlık bir anlaşma daha imzalanmıştı. ABD ordusu, anlaşma süresince toplamda 121 bin AR gözlük teslim alacak.

Orduda kullanılacak AR gözlükler, yüksek çözünürlüklü gece görüş, termal görüş ve 3D haritalama gibi çok çeşitli yetenekler kazandıran Entegre Görsel Artırma Sistemiyle (Integrated Visual Augmentation System - IVAS) birlikte geliyor.

Bununla birlikte geliştirilen AR gözlükler sayesinde, Azure bulut hizmeti tarafından desteklenen bir sanal eğitim ortamı da oluşturulabiliyor.

Öte yanda, kopeklerde kullanılan gözlükler, patlayıcı bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan yönlendirilmesini sağlıyor.