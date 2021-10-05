Analiz: iPhone 13 Pro'nun Apple'a maliyeti

Apple, bir adet iPhone 13 Pro modeli üretmek için ne kadar para harcıyor? Gelin bu sorunun yanıtına daha yakından bakalım ve telefon satışlarından Apple'ın elde ettiği kârı hesaplayalım.

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 13 serisini görücüye çıkarmıştı. Etkinlik sırasında iPhone 13, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, ardından telefonları ülkemizde satışa sunmuştu.

Apple'ın, genellikle iPhone'larda yüksek fiyat politikası izlendiği biliniyor. Peki ABD'li şirket bu telefonlardan ne kadar kâr elde ediyor? Bunun cevabı için iPhone 13 Pro modelini ele alalım.



Yurt dışında 999 dolara satışa çıkan serinin ortasındaki model iPhone 13 Pro, 15 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa çıkmıştı.

iPHONE 13 PRO'NUN APPLE'A MALİYETİ

iPhone 13 Pro'nun 256 GB modeli parçalara ayrıldığında, Apple'ın RAM konusunda yeni standart olan LPDDR5 yerine, 6GB'lık LPDDR4X RAM tercih ettiği görülüyor. Görünüşe göre Apple, bu yolu seçerek fiyatlarda biraz indirim yapmayı hedefledi.

Şirket, A15 işlemci ve ses yükselticileri de dahil olmak üzere kendi çiplerinin çoğuna iPhone 13 Pro modelinde yer veriyor.

Diğer bileşenler ise Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo ve Broadcom gibi şirketler tarafından sağlanıyor.

Apple'ın bileşen ihtiyaçlarının bir kısmını kendi üretmesi oldukça önemli. Çünkü bu durum, ek maliyetleri de ortadan kaldırıyor.

Kullanılan tüm bileşenlerin Apple'a maliyeti yaklaşık 570 dolar civarında. Geçen yıl tanıtılan iPhone 12 Pro'nun maliyeti ise 548 dolar olarak hesaplanmıştı. Bu nedenle Apple, söz konusu telefonu üretmek için bu yıl 22 dolar daha fazla harcadı.

Fiyat artışının; daha pahalı çip, NAND bellek ve görüntü alt sisteminin yanı sıra, ana gövdenin artan maliyetinden kaynaklandığı belirtiliyor.

MALİYET ARTTI, FİYAT DEĞİŞMEDİ

Apple, iPhone 13 Pro'yu geçen yılki iPhone 12 Pro ile aynı olan 999 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu da 22 dolar ekstra maliyete rağmen Apple'ın telefona herhangi bir zam yapmadığını gösteriyor.

"Bir iPhone 13 Pro üretmek için 570 dolar harcayan Apple, telefonu 999 dolara satışa çıkarıyor. Yani Apple'ın bir adet satıştan elde ettiği kâr 429 dolar" diye düşünebilirsiniz. Ancak bu hesaplama her zaman doğru sonuçları veremiyor.

Çünkü Apple, telefonun geliştirilme sürecinden satışa çıktığı zamana kadar birçok ekstra harcamalar da yapmak zorunda.

Bu harcamalar arasında; patent ücretleri, yazılım geliştirme, montaj, paketleme, reklam ve lojistik gibi diğer ek maliyetler de var.