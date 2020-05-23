Android 10 güncellemesi alan tüm Xiaomi modelleri

Şu ana kadar Android 10'un kararlı sürümünü alan bütün Xiaomi modellerini listeledik.

Akıllı telefon üreticileri Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken, Xiaomi de şimdiye kadar birçok modeline söz konusu güncellemeyi sunmaya başladı.

Şimdiye kadar 42 farklı Xiaomi ve Redmi modelinin Android 10 güncellemesine kavuştuğunu söyleyebiliriz.

Android 10'un kararlı sürümüne kavuşan Xiaomi ve Redmi modelleri şu şekilde:

Mi 10 Youth Edition

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 8

Mi 8 SE

Mi 8 Explorer

Mi 8 Lite

Mi 8 Pro

Mi MIX 2s

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi 10X

Pocophone F1

POCO X2

POCO F2 Pro

Mi CC9 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Mi CC9

Mi A2 Lite

Mi A3

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Yukarıdaki telefonlardan herhangi birine sahipseniz ve henüz Android 10 güncellemesini almadıysanız, güncelleme henüz ülkemizde yayınlanmamış olabilir.

Bu nedenle biraz daha bekledikten sonra telefonunuzun ayarlar bölümünden yeni güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.