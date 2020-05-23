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- Android 10 güncellemesi alan tüm Xiaomi modelleri
Android 10 güncellemesi alan tüm Xiaomi modelleri
Şu ana kadar Android 10'un kararlı sürümünü alan bütün Xiaomi modellerini listeledik.
- Haber Merkezi
- 23.05.2020 - 16:58
Akıllı telefon üreticileri Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken, Xiaomi de şimdiye kadar birçok modeline söz konusu güncellemeyi sunmaya başladı.
Şimdiye kadar 42 farklı Xiaomi ve Redmi modelinin Android 10 güncellemesine kavuştuğunu söyleyebiliriz.
Android 10'un kararlı sürümüne kavuşan Xiaomi ve Redmi modelleri şu şekilde:
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Note 10 Lite
- Mi Note 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi 8
- Mi 8 SE
- Mi 8 Explorer
- Mi 8 Lite
- Mi 8 Pro
- Mi MIX 2s
- Mi MIX 3
- Mi MAX 3
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9
- Redmi 10X
- Pocophone F1
- POCO X2
- POCO F2 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi CC9
- Mi A2 Lite
- Mi A3
- Black Shark 2
- Black Shark 2 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 3 Pro
Yukarıdaki telefonlardan herhangi birine sahipseniz ve henüz Android 10 güncellemesini almadıysanız, güncelleme henüz ülkemizde yayınlanmamış olabilir.
Bu nedenle biraz daha bekledikten sonra telefonunuzun ayarlar bölümünden yeni güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.
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