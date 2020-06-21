Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Android 11 ile hayatımıza girecek yeni emojiler

    Android 11 ile kullanıma sunulacak 117 emoji belli oldu. Gelin hayatımıza girecek yeni emojilere daha yakından bakalım.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 11:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Android 11 ile hayatımıza girecek yeni emojiler

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere, Android 11 güncellemesi ile birlikte yenileri eklenecek.

    Android 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak 62 yeni karakter, 55 ten rengi ve cinsiyet seçeneklerinin bulunduğu 117 emoji belli oldu.

    İşte hayatımıza girecek yeni emojiler:

    İnsanlar:

    emoji

     

    Hayvanlar ve doğa:

    emoji

     

    Yiyecek ve içecek:

    emoji

     

    Seyahat ve mekanlar:

    EMOJİ

     

    Aktiviteler:

    aktiviteler

     

    Nesneler:

    emoji

    Yukarıdaki emojiler şu an için akıllı telefonlarda kullanılmıyor. Ancak bu emojileri Emojipedia aracılığıyla kopyalaıp kullanabilirsiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir