Android 11 ile hayatımıza girecek yeni emojiler

Android 11 ile kullanıma sunulacak 117 emoji belli oldu. Gelin hayatımıza girecek yeni emojilere daha yakından bakalım.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere, Android 11 güncellemesi ile birlikte yenileri eklenecek.

Android 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak 62 yeni karakter, 55 ten rengi ve cinsiyet seçeneklerinin bulunduğu 117 emoji belli oldu.

İşte hayatımıza girecek yeni emojiler:

İnsanlar:

Hayvanlar ve doğa:

Yiyecek ve içecek:

Seyahat ve mekanlar:

Aktiviteler:

Nesneler:

Yukarıdaki emojiler şu an için akıllı telefonlarda kullanılmıyor. Ancak bu emojileri Emojipedia aracılığıyla kopyalaıp kullanabilirsiniz.