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    Android 12 alacak LG modelleri belli oldu

    Akıllı telefon pazarından çekilen LG, Android 12 güncellemesi alacak modellerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:52
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    Android 12 alacak LG modelleri belli oldu

    Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edememiş ve akıllı telefon birimini kapatmıştı.

    Akıllı telefon birimini kapattıktan sonra da desteğine devam eden şirket, şimdi de Android 12 güncellemesi alacak modellerini duyurdu.

    ANDROID 12 ALACAK LG MODELLERİ

    Açıklanan listeye göre LG Q92 5G, LG V50 ThinQ ve LG V50S ThinQ modelleri Android 12 güncellemesini alacak.

    LG Q52, LG Velvet ve LG Wing modelleri ise güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

    Q92, V50 ThinQ ve V50S ThinQ modellerine bu yılın ikinci çeyreğinde güncellemeyi sunacak olan LG, yılın üçüncü çeyreğinde LG Wing ve LG Velvet modellerine Android 13 desteği sunacak.

    Android 12 alacak LG modelleri belli oldu #1


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