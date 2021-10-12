Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak OPPO modelleri

OPPO, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi eylül ayında tanıtmıştı. Çinli şirket, resmi güncelleme takvimini yayınladı.

ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Akıllı telefon üreticileri ise, yeni güncellemeyi kullanacak arayüzlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin'de bir etkinlik düzenleyen Oppo, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

GÜNCELLEME TAKVİMİ YAYINLANDI

Gizlilik ve güvenlik konusunda da iyileştirmeler sunan ve kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim vadeden ColorOS 12'nin güncelleme takvimi paylaşıldı.

OPPO, ColorOS 12’nin şirket tarihindeki en hızlı ve en geniş sürüm olacağını söylüyor ve 150 milyon kullanıcıyla beraber, 110’un üzerinde telefona yükseltme sunmayı planlıyor.

İlk olarak Malezya, Tayland ve Endonezya’da bulunan Find X3 Pro 5G modeline sunulacak beta güncellemesi, önümüzdeki aylarda ve 2022 yılında diğer ülkelere ve ek modellere dağıtılmaya devam edecek.

ANDROID 12 TABANLI COLOROS 12 ALACAK MODELLER

Ekim 2021:

OPPO Find X3 Pro

Kasım 2021:

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Sürümü

OPPO Find X2 Pro

OPPO Bul X2

OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Sürümü

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G

Aralık 2021:

OPPO Reno6

OPPO Reno6 Z 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 Pro

OPPO Reno5 Marvel Sürümü

OPPO Reno5

OPPO F19 Pro+ 5G

OPPO A74 5G

OPPO A73 5G

2022'nin ilk yarısı:

OPPO Find X3 Lite 5G

OPPO Find X3 Neo 5G

OPPO Find X2 Lite

OPPO Find X2 Neo

OPPO Reno 10x Yakınlaştırma

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 Z 5G

OPPO Reno5 Lite

OPPO Reno5 F

OPPO Reno5 A

OPPO Reno4 Pro 5G

OPPO Reno4 5G

OPPO Reno4 Z 5G

OPPO Reno4 Pro

OPPO Reno4 Mo Salah Sürümü

OPPO Reno4

OPPO Reno4 Lite

OPPO Reno4 F

OPPO Reno3 Pro 5G

OPPO Reno3 Pro

OPPO Reno3

OPPO F19 Pro

OPPO F17 Pro

OPPO A94 5G

OPPO A94

OPPO A93

OPPO A54 5G

OPPO A53s 5G

2022'nin ikinci yarısı: