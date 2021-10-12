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- Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak OPPO modelleri
Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak OPPO modelleri
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 13:15
- Güncelleme : 12.10.2021 - 13:28
ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.
Akıllı telefon üreticileri ise, yeni güncellemeyi kullanacak arayüzlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin'de bir etkinlik düzenleyen Oppo, Android 12 tabanlı akıllı telefon arayüzü ColorOS 12'yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.
GÜNCELLEME TAKVİMİ YAYINLANDI
Gizlilik ve güvenlik konusunda da iyileştirmeler sunan ve kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim vadeden ColorOS 12'nin güncelleme takvimi paylaşıldı.
OPPO, ColorOS 12’nin şirket tarihindeki en hızlı ve en geniş sürüm olacağını söylüyor ve 150 milyon kullanıcıyla beraber, 110’un üzerinde telefona yükseltme sunmayı planlıyor.
İlk olarak Malezya, Tayland ve Endonezya’da bulunan Find X3 Pro 5G modeline sunulacak beta güncellemesi, önümüzdeki aylarda ve 2022 yılında diğer ülkelere ve ek modellere dağıtılmaya devam edecek.
ANDROID 12 TABANLI COLOROS 12 ALACAK MODELLER
Ekim 2021:
- OPPO Find X3 Pro
Kasım 2021:
- OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Sürümü
- OPPO Find X2 Pro
- OPPO Bul X2
- OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Sürümü
- OPPO Reno6 Pro 5G
- OPPO Reno6 5G
Aralık 2021:
- OPPO Reno6
- OPPO Reno6 Z 5G
- OPPO Reno5 Pro 5G
- OPPO Reno5 Pro
- OPPO Reno5 Marvel Sürümü
- OPPO Reno5
- OPPO F19 Pro+ 5G
- OPPO A74 5G
- OPPO A73 5G
2022'nin ilk yarısı:
- OPPO Find X3 Lite 5G
- OPPO Find X3 Neo 5G
- OPPO Find X2 Lite
- OPPO Find X2 Neo
- OPPO Reno 10x Yakınlaştırma
- OPPO Reno5 5G
- OPPO Reno5 Z 5G
- OPPO Reno5 Lite
- OPPO Reno5 F
- OPPO Reno5 A
- OPPO Reno4 Pro 5G
- OPPO Reno4 5G
- OPPO Reno4 Z 5G
- OPPO Reno4 Pro
- OPPO Reno4 Mo Salah Sürümü
- OPPO Reno4
- OPPO Reno4 Lite
- OPPO Reno4 F
- OPPO Reno3 Pro 5G
- OPPO Reno3 Pro
- OPPO Reno3
- OPPO F19 Pro
- OPPO F17 Pro
- OPPO A94 5G
- OPPO A94
- OPPO A93
- OPPO A54 5G
- OPPO A53s 5G
2022'nin ikinci yarısı:
- OPPO F19 modelleri
- OPPO F19
- OPPO F17
- OPPO A74
- OPPO A73
- OPPO A53 modelleri
- OPPO A53
- OPPO A16 modelleri