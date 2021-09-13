Android 12'nin kararlı sürümü 4 Ekim'de geliyor

XDA Developers genel yayın yönetmeni Mishaal Rahman, Android 12 kararlı sürümün 4 Ekim'de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Google, Android 12'nin final sürümünün çıkış tarihini henüz resmi olarak açıklamasa da yeni bir belge ortaya çıktı.

4 EKİM'DE GELİYOR

XDA Developers genel yayın yönetmeni Mishaal Rahman, işletim sisteminin çıkış tarihinin 4 Ekim olacağını gösteren bir belge paylaştı.

Google, söz konusu tarihte yeni nesil mobil işletim sisteminin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) sürümünü yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin aynı gün Google Pixel serisi telefonlara dağıtılması bekleniyor.

Android 12 ile kutudan çıkacak ilk akıllı telefon olması beklenen Pixel 6'nın ise ekim ortasında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Mobil işletim sisteminin yeni sürümünü, ilk olarak Google'ın Android 12 beta test programına katılan akıllı telefonlar alacak. Ardından üreticilerin takvimine göre diğer modeller güncellemeyi almaya başlayacak.