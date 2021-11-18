Android 12'ye güncellenen Samsung modellerinde ekran sorunu yaşanıyor

Samsung'un geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi için yayınladığı Android 12 güncellemesi, bazı ekran sorunlarına yol açıyor.

Google'ın 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansında tanıttığı Android 12 güncellemesi, yavaş yavaş akıllı telefon modellerine gelmeye başladı.

Google'ın ilk olarak kendi Pixel telefonlarına getirdiği Android 12, şimdi ise Samsung kullanıcılarına sunuluyor.

BAZI KULLANICILAR EKRAN SORUNU YAŞIYOR

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi için yayınlamaya başlamıştı. Ancak güncellemeden sonra bazı kullanıcılar, ekranda gecikme problemi yaşandığını rapor etti.

Özellikle ABD'deki Galaxy S21 sahipleri, ekran yenileme oranının düştüğünden şikayet ediyor.

Galaxy S21'in ekranı, ekran içeriğine ve kullanıcı girişine göre farklı yenileme hızları arasında (120Hz - 60Hz) otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Ancak Android 12 güncellemesi alan bazı modeller, ekran dokunmatik girişleri algılamayı bıraktığında hemen 60 Hz yenileme hızına geri dönüyor.

Bu istenmeyen durum, kullanıcı arayüzünde ve hemen hemen her uygulamada olumsuz bir kullanıcı deneyimine yol açıyor.

Samsung'un, yakın bir zamanda bu hatayı giderecek bir güncelleme yayınlanması bekleniyor.