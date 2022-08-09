Android 13 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

OnePlus, hangi akıllı telefonlarının Android 13 güncellemesi alacağını açıkladı.

Mayıs ayındaki Google I/O Geliştirici Konferansı’nda duyurulan Android 13, büyük ihtimalle eylül ayında Pixel cihazları için çıkış yapacak.

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Yüksek fiyat artışları, geciken güncellemeler ve performans kısıtlama gibi problemler ile uğraşan OnePlus, Android 13 güncellemesi için elini çabuk tutmak istiyor.

OnePlus, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesine kavuşacak cihazların listesini yayınladı.

Android 13 alacak OnePlus modelleri

Güncelleme, ilk OnePlus 10 Plus ve ardından OnePlus 10T için yayınlanacak. Ardından aşağıdaki modeller için güncelleme karışık sırada kullanıma sunulacak.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9T

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite