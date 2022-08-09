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    Android 13 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

    OnePlus, hangi akıllı telefonlarının Android 13 güncellemesi alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:41
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    Android 13 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

    Mayıs ayındaki Google I/O Geliştirici Konferansı’nda duyurulan Android 13, büyük ihtimalle eylül ayında Pixel cihazları için çıkış yapacak.

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

    Yüksek fiyat artışları, geciken güncellemeler ve performans kısıtlama gibi problemler ile uğraşan OnePlus, Android 13 güncellemesi için elini çabuk tutmak istiyor.

    OnePlus, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesine kavuşacak cihazların listesini yayınladı.

    Android 13 alacak OnePlus modelleri

    Güncelleme, ilk OnePlus 10 Plus ve ardından OnePlus 10T için yayınlanacak. Ardından aşağıdaki modeller için güncelleme karışık sırada kullanıma sunulacak.

    • OnePlus 10 Pro
    • OnePlus 10T
    • OnePlus 10R
    • OnePlus 9
    • OnePlus 9 Pro
    • OnePlus 9R
    • OnePlus 9T
    • OnePlus 8
    • OnePlus 8 Pro
    • OnePlus 8T
    • OnePlus Nord 2
    • OnePlus Nord 2T
    • OnePlus Nord CE
    • OnePlus Nord CE 2
    • OnePlus Nord CE 2 Lite

    neplus


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