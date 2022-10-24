Android 13 güncellemesi Windows 11'e geliyor

Microsoft, Windows 11 için Android 13 sürümünü ve diğer geliştirmeleri test ediyor.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

"Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, şu anda Android 12 sürümüyle çalışıyor ve yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

Sistem, Android 13'e güncellenecek

Microsoft, Windows 11'de çalışan Android sürümünü yükselten ve uygulamaların daha iyi performans göstermesini sağlayan bir güncelleme duyurdu .

Android 13 sürümüne güncellenen "Android için Windows Alt Sistemi", şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.

Ayrıca Windows ve Android arası dosya transferi, kısayollar, resim içinde resim ve yerel ağ erişimi de Windows içerisinde Android’in alacağı yenilikler arasında listeleniyor.

Henüz küresel anlamda yayınlanmayan ""Android için Windows Alt Sistemi", erişimi olan kişiler tarafından Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor ve güncellenebiliyor.