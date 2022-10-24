Petrol
90.08
-1.38%
Euro
18.3015
-0.16%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
986.01
-0.45%
Borsa
3979
1.12%
Bitcoin
365.662
0.89%
BTXN Coin
10.31
3.82%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Android 13 güncellemesi Windows 11'e geliyor

    Microsoft, Windows 11 için Android 13 sürümünü ve diğer geliştirmeleri test ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Android 13 güncellemesi Windows 11'e geliyor

    Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

    "Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, şu anda Android 12 sürümüyle çalışıyor ve yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

    Sistem, Android 13'e güncellenecek

    Microsoft, Windows 11'de çalışan Android sürümünü yükselten ve uygulamaların daha iyi performans göstermesini sağlayan bir güncelleme duyurdu .

    Android 13 sürümüne güncellenen "Android için Windows Alt Sistemi", şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.

    Ayrıca Windows ve Android arası dosya transferi, kısayollar, resim içinde resim ve yerel ağ erişimi de Windows içerisinde Android’in alacağı yenilikler arasında listeleniyor.

    amazonm

    Henüz küresel anlamda yayınlanmayan ""Android için Windows Alt Sistemi", erişimi olan kişiler tarafından Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor ve güncellenebiliyor.

    android 12


    Antalya'da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı
    3. Sayfa

    Antalya'da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Adana'da evinin bahçesinden el bombası çıktı
    3. Sayfa

    Adana'da evinin bahçesinden el bombası çıktı

    Görüş Bildir