Android 13 ile akıllı telefonlara gelecek 3 yeni özellik

Google'ın "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sisteminden ilk bilgiler geldi. İşte telefonlara gelecek bazı yenilikler...

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Sızdırılan bilgilere göre Android 13, akıllı telefonlara bazı yenilikler getirecek. Gelin yeni özelliklere daha yakından bakalım.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UYGULAMA DİLLERİ

Android, ilk günlerinden bu yana dil seçimi özelliğini sunuyor, ancak bu seçim çoğunlukla cihaz geneline özel olarak uygulanıyor.

Android 13 ise her uygulamanın dilini özelleştirebilme olanağı sağlayacak. Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş kısmından erişilebilecek bu bölümde kullanıcılar, uygulamaların dillerini değiştirebilecek.

BİLDİRİM İZNİ SEÇENEĞİ

Android 13 ile beraber bildirim izinleri konusunda yeni bir seçenek daha geliyor. Ayarlar > Gizlilik adımından erişilebilecek olan uygulama izinleri kısmında Bildirimler adında bir sekme açılacak ve böylece tüm uygulama bildirimleri için izinler tek bir ekrana bağlanacak.

KAYNAK EKONOMİSİ

Google, Android 13 ile beraber yeni bir özelliği daha hizmete sunacak. The Android Resource Economy olarak geçen Android Kaynak Ekonomisi özelliği, cihazın enerji kullanımı yönetimine odaklanacak. Böylece cihazın daha yüksek pil tasarrufu yapması sağlanacak.

Android 13 ile beraber bunun gibi çok daha fazla yenilik akıllı telefonlarla buluşacak. Yeni özellikler sızdırıldığında, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.