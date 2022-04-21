Android 13 ile oyun açılış süreleri hızlanıyor

Android 13'te yapılacak optimizasyonlarla birlikte oyun yükleme süreleri daha da kısalacak.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemini bu yıl 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek geliştirici konferansında resmen tanıtacak.

Android 13'ün konferansta tanıtılmasının ardından daha fazla sayıda kişinin kullanımına sunulması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alacak modeller ise her zaman olduğu gibi Pixel telefonları olacak.

Android 13 ile oyunlar daha hızlı açılacak

Android 13'ün oyuncuları sevindirecek yeni bir özelliği keşfedildi. Oortaya çıkan yeni bir rapora göre Google, Android 13 ile oyun odaklı iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Android 13 ile işletim sistemine, oyunların telefona mevcut durumlarını bildirmesini sağlayacak setGameState yöntemi eklenecek. Bu sayede telefonun işlemcisi oyun sırasında daha performanslı çalışacak ve yükleme süreleri azalacak.

Söz konusu özelliğin yalnızca Android 13 yüklü şekilde kutudan çıkan telefonlarda çalışacağı belirtiliyor. Android 12 ve önceki sürümlerden Android 13'e geçiş yapacak modellerde bu özellik kullanılamayacak.