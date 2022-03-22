Android 13, şarj sömüren uygulamaları bildirecek

Android 13, akıllı telefonlarda en çok pil tüketen uygulamaları tespit edip kullanıcıları bildirimle uyaracak.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemini bu yıl 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek geliştirici konferansında resmen tanıtacak.

Android 13'ün konferansta tanıtılmasının ardından daha fazla sayıda kişinin kullanımına sunulması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alacak modeller ise her zaman olduğu gibi Pixel telefonları olacak.

ANDROID 13'TE ŞARJ SÖMÜREN UYGULAMA ÖZELLİĞİ

Google; Android 13 ile ilgili paylaştığı blog gönderisinde, yeni bir özelliği duyurdu. Yeni işletim sistemiyle birlikte, son 24 saatte aşırı pil tüketimine sebep olan herhangi bir uygulama tespit edildiğinde kullanıcılara bildirim gönderilecek.

Android 13, uzun süredir devam eden ön plan hizmetleri ve uygulamaları için de bir bildirim özelliği getiriyor.

Son 24 saat içerisinde en az 20 saattir çalışmakta olan bir uygulama veya ön plan hizmeti algılanırsa sistem yine kullanıcıyı bildirimle uyaracak.