Android 13 tabanlı MIUI 14 tanıtıldı

Xiaomi, merakla beklenen MIUI 14 arayüzünün Mi 13 ile birlikte tanıttı.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini akıllı telefonlarına sunmaya başlayacak.

Çinli şirket, merakla beklenen MIUI 14 arayüzünü Mi 13 modeli ile birlikte görücüye çıkardı.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını söyledi.

MIUI 14 ile Xiaomi modellerine gelen yenilikler

Xiaomi, MIUI 14 ile birlikte artık kullanıcıların sistem uygulamalarını kaldırmasına izin verecek. Böylece kullanılmayan sistem uygulamaları silinerek hafızada yer açılabilecek.

MIUI 14 ile birlikte gelecek yeni foton motorunun 3. parti uygulamalarda güç tüketimini yüzde 22 oranında azaltacağı söyleniyor.

MIUI 14'ün foton motoru özelliği, Qualcomm Snapdragon 8Gen1, 8+ ve 8 Gen2 yonga setleriyle çalışan modelleri destekliyor.

Android 13 tabanını kullanan yeni arayüz MIUI 14, aynı zamanda daha az sistem kaynağı kullanacak ve depolama alanında daha az yer kaplayacak.

MIUI 14, 2023'ün ilk çeyreğinde çıkış yapacak ve iİlk başta Xiaomi 13 ve 13 Pro'ya gelecek. Android 13 tabanlı MIUI 14'ün ilerleyen dönemde diğer telefonlara da gelmesi bekleniyor.

