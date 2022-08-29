Android 13 tabanlı One UI 5.0, yakında Samsung modellerine geliyor

Android 13 güncellemesinde ciddi hız kazanan Samsung, One UI 5.0 güncellemesini yakında telefonlara dağıtmaya başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başlayacak.

Yayınlanma tarihi ortaya çıktı

Sammobile tarafından paylaşılanlara göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini resmi olarak 17 Ekim veya 19 Ekim tarihleri arasında kullanıma sunmayı planlıyor.

Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22, S22+ ve S22'ye gelecek.

2021’in aralık ayı bitmeden Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 gibi serilere Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, görünüşe göre bu yıl daha hızlı olmak istiyor.

One UI 5.0 alacak Samsung modelleri

Sammobile, paylaşılan yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını, ancak şirketin güncelleme politikalarına göre hazırlandığını belirtiyor. İşte One UI 5.0 gelecek tüm modeller:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover 5