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- Android 13 tabanlı One UI 5.0, yakında Samsung modellerine geliyor
Android 13 tabanlı One UI 5.0, yakında Samsung modellerine geliyor
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 10:40
- Güncelleme : 29.08.2022 - 11:02
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.
Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.
Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başlayacak.
Yayınlanma tarihi ortaya çıktı
Sammobile tarafından paylaşılanlara göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini resmi olarak 17 Ekim veya 19 Ekim tarihleri arasında kullanıma sunmayı planlıyor.
Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22, S22+ ve S22'ye gelecek.
2021’in aralık ayı bitmeden Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 gibi serilere Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, görünüşe göre bu yıl daha hızlı olmak istiyor.
One UI 5.0 alacak Samsung modelleri
Sammobile, paylaşılan yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını, ancak şirketin güncelleme politikalarına göre hazırlandığını belirtiyor. İşte One UI 5.0 gelecek tüm modeller:
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 / A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A03
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
- Galaxy Xcover 5
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)