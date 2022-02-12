Android 13'ün ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı

Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı. Bu sayede, yeni güncelleme ile gelecek bazı özellikler de ortaya çıkmış oldu.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Android 13'ün ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı ve telefonlara gelecek bazı özellikler şimdiden ortaya çıktı.

ANDROID 13 NELER SUNACAK

Belirli yerel veya bulut tabanlı fotoğrafları daha güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir fotoğraf seçicisi, bu önizlemede gösterilen özelliklerden biri.

Bu özellik, mevcut belge seçici işlevi üzerine kurulu ve cihazınızdaki tüm medya dosyalarına izin vermek zorunda kalmadan belirli dosyaları bir uygulamayla paylaşmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca Android 13, çevrenizdeki mevcut WiFi cihazlarını arayan uygulamalar için gerekli olacak "yakındaki WiFi cihazları" izni özelliğini getiriyor.

Bu özellik, konum iznine ihtiyaç duymadan WiFi üzerinden yakındaki cihazların keşfedilmesine ve onlara bağlanmasına imkan tanıyor.

Google, ayrıca Material You uyarlanabilir renk paletini kendi uygulamaları ile birlikte tüm uygulama simgelerine genişletiyor.

Android 13 ile beraber bunun gibi çok daha fazla yenilik akıllı telefonlarla buluşacak. Yeni özellikler sızdırıldığında veya Google tarafından resmi olarak açıklandığında, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Android 13 ile gelecek bazı yeni özellikler sızdırılmıştı. Şimdi gelin bu özellikleri bir kez daha hatırlayalım.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UYGULAMA DİLLERİ

Android, ilk günlerinden bu yana dil seçimi özelliğini sunuyor, ancak bu seçim çoğunlukla cihaz geneline özel olarak uygulanıyor.

Android 13 ise her uygulamanın dilini özelleştirebilme olanağı sağlayacak. Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş kısmından erişilebilecek bu bölümde kullanıcılar, uygulamaların dillerini değiştirebilecek.

BİLDİRİM İZNİ SEÇENEĞİ

Android 13 ile beraber bildirim izinleri konusunda yeni bir seçenek daha geliyor. Ayarlar > Gizlilik adımından erişilebilecek olan uygulama izinleri kısmında Bildirimler adında bir sekme açılacak ve böylece tüm uygulama bildirimleri için izinler tek bir ekrana bağlanacak.

KAYNAK EKONOMİSİ

Google, Android 13 ile beraber yeni bir özelliği daha hizmete sunacak. The Android Resource Economy olarak geçen Android Kaynak Ekonomisi özelliği, cihazın enerji kullanımı yönetimine odaklanacak. Böylece cihazın daha yüksek pil tasarrufu yapması sağlanacak.