Android 14 güncellemesi alacak ilk Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yakında birçok akıllı telefona gelecek.
Xiaomi, Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticileri, destekleyen modellerine Android 14 beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.
Ardından güncellemenin kararlı sürümü, temmuz ayından itibaren akıllı telefonlara gelecek.
Android 14 alacak Xiaomi modelleri
Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, belirli cihazlar için Android 14 beta sürümünü yayınlamaya başladı.
Xiaomi; Xiaomi 13, Xiaomi Pro, Xiaomi 12T ve Xiaomi Pad 6 için Android 14 beta sürümünü yayınladı.
Bununla birlikte Android 14 Beta 1 sürümünü temel alan yeni güncelleme, MIUI 14 ile kullanıma sunulacak.
Ayrıca Android 14 betanın çok yakında daha fazla model için erişime açılacağı belirtiliyor.
Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Redmi K60E
Xiaomi Redmi K60 Pro
Xiaomi Redmi K50
Xiaomi Redmi K50i
Xiaomi Redmi K50 Ultra
Xiaomi Redmi K50 Gaming
Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi Redmi K40S
Xiaomi Redmi Note 12
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
Xiaomi Redmi Note Discovery
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Xiaomi Redmi Note 11R
Xiaomi Redmi Note 11T Pro
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
Poco X5
Poco X5 Pro
Poco M5
Poco M4
Poco F4
Poco F4 GT
Poco X4 5G
Poco X4 GT
Poco C55