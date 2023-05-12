Android 14 güncellemesi alacak ilk Xiaomi modelleri ortaya çıktı Yakın zamanda tanıtılması beklenen Android 14 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri belli oldu.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yakında birçok akıllı telefona gelecek.

Xiaomi, Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticileri, destekleyen modellerine Android 14 beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.

Ardından güncellemenin kararlı sürümü, temmuz ayından itibaren akıllı telefonlara gelecek.

Android 14 alacak Xiaomi modelleri

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, belirli cihazlar için Android 14 beta sürümünü yayınlamaya başladı.

Xiaomi; Xiaomi 13, Xiaomi Pro, Xiaomi 12T ve Xiaomi Pad 6 için Android 14 beta sürümünü yayınladı.

Bununla birlikte Android 14 Beta 1 sürümünü temel alan yeni güncelleme, MIUI 14 ile kullanıma sunulacak.

Ayrıca Android 14 betanın çok yakında daha fazla model için erişime açılacağı belirtiliyor.

Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi Pro

Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Xiaomi Redmi Note Discovery

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 11R

Xiaomi Redmi Note 11T Pro

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco M5

Poco M4

Poco F4

Poco F4 GT

Poco X4 5G

Poco X4 GT

Poco C55