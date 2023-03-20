Android 14 güncellemesi almayacak Samsung modelleri Android 14 işletim sistemi güncellemesini almayacak Samsung Galaxy telefon ve tabletler belli oldu.

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün tanıtım tarihi resmiyet kazandı.

Google etkinliği 10 Mayıs'ta

Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte, Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor.

Ayrıca Google, kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler yaptığı Tensor G2 işlemcili bir Pixel akıllı telefon modeli de duyuracak.

Google etkinliği sonrasında; Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticileri, destekleyen modellerine Android 14 beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.

Android 14 almayacak Samsung modelleri

Android 14 işletim sistemi güncellemesini almayacak Samsung Galaxy telefon ve tabletler belli oldu.

Samsung, ürün yazılımı destek politikasını 2 yıldan 3 yıla yükseltmiş, ardından da bazı cihazları 4 büyük işletim sistemi yükseltmesine kadar desteklemeyi de taahhüt etmişti.

SamMobile tarafından açıklanan listeye göre aşağıdaki Galaxy telefon ve tabletler Android 14 işletim sistemi güncellemesini almayacak.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+