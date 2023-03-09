Android 14'ün tanıtım tarihi belli oldu Birçok Pixel modelinin ve Android 14'ün tanıtılacağı Google I/O etkinliğinin tarihi açıklandı. Yeni yazılım sürümleri, 10 Mayıs'ta tanıtılacak.

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda. Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün tanıtım tarihi resmiyet kazandı. Google etkinliği 10 Mayıs'ta Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor. Ayrıca Google, kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler yaptığı Tensor G2 işlemcili bir Pixel akıllı telefon modeli de duyuracak. Google etkinliği sonrasında; Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticileri, destekleyen modellerine Android 14 beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.