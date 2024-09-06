Android 15 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modelleri

Android 14’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 15 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 15, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.
Android 15 güncellemesinin geliştirici ön izleme sürümü 17 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru telefonlara ulaşması bekleniyor.
Akıllı telefon dünyasının iki önemi ismi olan Oppo ve OnePlus, yakın zamanda Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini kullanıma sunacak. Peki hangi modeller güncellemeyi alacak?
ANDROID 15 ALACAK OPPO MODELLERİ
Oppo ve OnePlus’ın yeni güncellemeyi hangi cihazlara sunacağına dair resmi bir liste henüz açıklanmasa da önceki güncellemeler ve şirketin politikalarına göre bir liste oluşturuldu.
İşte ColorOS 15 güncellemesi alması beklenen bazı Oppo ve OnePlus modelleri:
Oppo Find X7
Oppo Find X7 Ultra
Oppo Find X6
Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 12F
Oppo Reno 12F 4G
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11F
Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 10
Oppo Reno 10 Pro
Oppo Reno 10 Pro+
Oppo Reno 9
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Reno 9 Pro+
Oppo Reno 8T
Oppo Reno 8T 5G
Oppo K12
Oppo K12x
Oppo K11
Oppo K11x
Oppo F27
Oppo F27 Pro+
Oppo F25 Pro
Oppo F23
Oppo A3
Oppo A3 4G
Oppo A3x
Oppo A3x 4G
Oppo A3 Pro
Oppo A1 Pro
Oppo A79
Oppo A60
ANDROID 15 ALACAK ONEPLUS MODELLERİ
OnePlus 12
OnePlus 11
OnePlus 10 Pro
OnePlus Ace 3 Pro
OnePlus Ace 3V
OnePlus Ace 3
OnePlus Ace 2 Pro
OnePlus Ace 2V
OnePlus Ace 2
OnePlus Ace Pro
OnePlus Ace Racing
OnePlus Ace
OnePlus Nord CE 4
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış