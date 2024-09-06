Android 15 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modelleri Oppo ve OnePlus, yakın zamanda Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini yayınlayacak. Güncellemeyi alacak telefonları listeledik.

Haber Merkezi

Android 14’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 15 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 15, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Android 15 güncellemesinin geliştirici ön izleme sürümü 17 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru telefonlara ulaşması bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasının iki önemi ismi olan Oppo ve OnePlus, yakın zamanda Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini kullanıma sunacak. Peki hangi modeller güncellemeyi alacak?

ANDROID 15 ALACAK OPPO MODELLERİ

Oppo ve OnePlus’ın yeni güncellemeyi hangi cihazlara sunacağına dair resmi bir liste henüz açıklanmasa da önceki güncellemeler ve şirketin politikalarına göre bir liste oluşturuldu.

İşte ColorOS 15 güncellemesi alması beklenen bazı Oppo ve OnePlus modelleri:

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3

Oppo A3 4G

Oppo A3x

Oppo A3x 4G

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

ANDROID 15 ALACAK ONEPLUS MODELLERİ

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4