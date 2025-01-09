Android Go ile çalışan 73 dolarlık telefon: HMD Key
Haber Merkezi

Nokia telefonlarının üreticisi HMD Global, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu HMD Key'i duyurdu.

Sadece 73 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken HMD Key, giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor.

HMD KEY'İN ÖZELLİKLERİ

HMD Key, Android 14 (Go Edition) işletim sistemi, Unisoc 9832E işlemci, 2 GB RAM, 32 GB dahili depolama ve 4.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

Telefonun arka tarafında 8 MP tek kamera, ön tarafında ise 5 MP selfie kamerası bulunuyor.

HMD Key'in diğer özellikleri:

Ekran: 6,52 inç LCD, HD+ çözünürlük

İşlemci: Unisoc 9832E

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB (microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir)

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh, 10W şarj

İşletim Sistemi: Android 14 (Go Edition)

Diğer: Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

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Muhammet Karal
Editor