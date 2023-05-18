Android kullanıcılarına müjde! Telefonlar araç kamerasına dönüşüyor Google, Android telefonlar için araç kamerası özelliği üzerinde çalıyor. İşte yeni özellik hakkında tüm bilinenler.

ensonhaber.com

Google, bazı Android telefonlar için arka planda 24 saate kadar çalışabilen yerel bir ön kamera kayıt özelliği üzerinde çalışıyor.

9to5Google, yanlışlıkla Google Play'e yüklenen dahili bir testin parçası gibi görünen güncellemenin ekran görüntülerine ulaştı.

Sızdırılan bilgilere göre yeni uygulama, depolama alanından tasarruf etmek için sıkıştırılmış video kullanacak ve kayıt arka planda devam ederken ekranınızı kapatmanıza veya başka bir uygulamaya geçmenize izin verecek.,

Kayda otomatik başlabilecek

Ayrıca kullanıcılar, arabayı çalıştırır çalıştırmaz kayda otomatik olarak başlamak için belirli bir Bluetooth cihazına bağlanmak gibi tetikleyiciler de ayarlayabilecek.

Öte yandan, şu anda Android ve iOS uygulama mağazalarında zaten araç kayıt kameraları mevcut. Ancak bu uygulamaların birçoğu gelir elde etme odaklı olduğu için birçok şeyi kısıtlıyor.

Son olarak, araç kamera özelliğinin hangi telefonlar için yayınlanacağı henüz bilinmiyor.