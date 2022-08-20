Android kullanıcılarının önemli bir kısmı iPhone'a geçmek istiyor

Yeni araştırma, Android kullanıcılarının önemli bir kısmının iPhone'a geçmeyi düşündüğünü gösteriyor.

Yıllardır Android ve iOS, birbirleriyle büyük bir rekabet halinde. Her iki işletim sisteminin de kendine göre artıları mevcut, ancak yapılan son anketler, tüketicilerin iPhone'lara yönelmek istediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında J.P.Morgan, bütçe dostu iPhone SE’nin bir milyardan fazla Android kullanıcısını iOS tarafına çekebileceğini söylemişti.

Şimdi ise yaklaşık bin Amerikalıyla yapılan yeni anket, benzer sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Güvenlik için iPhone'a geçmek istiyorlar

ABD merkezli Android kullanıcılarının yüzde 25'i iOS'a geçmeyi düşünüyor ve bunun yüzde 49'u, neden olarak iPhone'un daha güvenli olmasını gösteriyor.





Kullanıcılara göre iOS daha güvenli

Aslına bakacak olursak, son zamanlarda hem iOS hem de Android işletim sisteminde çok sık güvenlik ihlalleri duymaya başladık. Ancak çıkan haber sayısına baktığımızda, Android tarafında daha çok güvenlik sorunu yaşandığını söyleyebiliriz.

Mevcut olan en üst düzey Apple ve Samsung akıllı telefonlarının sahiplerine güvenlik algıları sorulduğunda, iPhone 13 Pro Max'in en güvenli telefon olduğu yanıtı alındı.

Ancak ankete göre, ortalama bir iOS kullanıcısı, bir Android kullanıcısından yalnızca biraz daha güvende hissediyor.

Android kullanıcılarının yüzde 74'ü kendilerini güvende hissederken, İOS'ta ise bu oran yüzde 76'ya çıkıyor.

En çok Android tercih ediliyor

iOS, son dört yılda istikrarlı bir şekilde piyasa payını artırsa da hala dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi yüzde 69,74 ile Android.

Rapora göre, bazı pazarlardaki yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler iPhone'lardan uzaklaşıp Android'e yöneliyor.