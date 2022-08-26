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    Android oyunları bilgisayarlara geliyor

    Android oyunlarını Windows'a getirecek "Google Play Games for PC", bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 14:51
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    Android oyunları bilgisayarlara geliyor

    Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

    Microsoft, Windows 11'e Android desteğini getirmek için çalışmalara devam ederken, diğer yandan Google da benzer bir çalışma yürütüyor.

    Google, geçtiğimiz aylarda Android oyunlarını Windows'a getirecek yeni "Google Play Games For PC" uygulamasını duyurmuştu.

    5 ülkede kullanıma sunuldu

    Google Play Games for PC özelliği 5 ülkede erişime açıldı. Böylece oyuncular, doğrudan Android oyunlarına erişim şansına sahip oldu.

    Google, kullanıcıların Windows'ta Android oyunları oynamasına olanak tanıyan bir program olan Google Play Games for PC'nin artık Güney Kore, Hong Kong, Tayvan, Tayland ve Avustralya'da açık beta kapsamında tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu.

    OYUN

    Google Play Games PC, açık betada 4 çekirdek işlemci, entegre GPU ve 10 GB depolama alanı gibi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor.

    Uygulama desteğinin hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için sunulacağını söyleyen Google, "Google Play Oyunlar" uygulamasının telefon ve bilgisayarlar arasında eşitleneceğini açıkladı.

    Böylece kullanıcılar, Android telefonda yarım bıraktıkları oyunlara PC üzerinden devam edebilecek.

    Fare ve klavye girişlerini de destekleyecek yeni PC uygulaması, testlerin ardından tüm Windows kullanıcılarının erişimine açılacak.


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