Android sistem güncellemesi gibi davranan zararlı yazılım

Android işletim sistemi güncellemesi gibi davranarak akıllı telefonun kontrolünü ele geçiren yeni bir zararlı yazılım tespit edildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Bazı durumlarda ise söz konusu yazılımlar, hiç akla gelmeyecek şekilde gizlenebiliyor. Güvenlik şirketi Zimperium'un keşfettiği yeni zararlı yazılım buna en büyük örnek.

SİSTEM GÜNCELLEMESİ OLARAK GİZLENİYOR

Yeni keşfedilen yazılım, Android kullanıcılarına bulaşarak kendisini sistem güncellemesi olarak gösteriyor ve böylece istediği gibi gizlenebiliyor.

Bulaştığı telefonların tüm kontrolünü ele geçiren yazılım, kurbanın cihazından saldırganların sunucularına verileri arka planda aktarıyor.

Aktarılan veriler arasında mesajlar, kişiler, cihaz bilgileri, yer imleri ve tarama geçmişi gibi bilgiler yer alıyor.

Ayrıca yazılım, kamaranızı ve mikrofonunuzu kullanarak ortam seslerini ve konuşmaları dinleyebiliyor, arka planda fotoğraf ve video kaydedebiliyor.





Güvenlik şirketi Zimperium'un başkanı Shridhar Mittal, söz konusu zararlı yazılımın Google Play Store'daki uygulamalarda hiç görülmediğini doğruladı. Yazılım, yalnızca dışarıdan yüklenen APK dosyalarının içerisine gizlenmiş bir şekilde geliyor.

Bu nedenle Google Play haricinde herhangi bir uygulama yüklerken bir kez daha düşünmeniz gerekebilir.