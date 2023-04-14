Android sürümlerinin kullanım oranları belli oldu Google, Android sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili en güncel bilgileri paylaştı.

ensonhaber.com

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi, Android sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili en güncel bilgileri yayınladı.

Android 13 kullanım oranı ikiye katlandı

Google tarafından yayınlanan son rakamlara göre Android 13 kullanım oranı, ocak ayındaki yüzde 5 seviyesinden yüzde 12 seviyesine yükseldi.

Paylaşılan verilere göre, en büyük kullanım oranı yüzde 23.5 ile Android 11 sürümünün oldu.

Android 10 sürümü yüzde 18.5 ile onu takip ederken Android 12 sürümü de yüzde 16.5 seviyesinde bir kullanım oranına sahip.

Android 13 daha hızlı dağıtılıyor

Android 13’ün kullanım oranının eski sürümlere kıyasla daha hızlı şekilde yükselmiş olması, markaların dağıtım hızıyla orantılı.

Google’ın yanı sıra; Samsung ve OnePlus gibi üreticilerin de yeni sürümü hızlı şekilde dağıtmaya başlaması, kullanım oranını hızla artırıyor.