Android telefonlara animasyonlu emojiler geliyor

Google, Android için animasyonlu emojiler yayınlayacağını açıkladı. İşte kısa süre içinde telefonlara gelecek emojiler...

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

Google'dan animasyonlu emoji

Emoji kütüphanesine yepyeni Unicode 15 emojilerin geleceğini açıklayan Google, ayrıca ilk kez animasyonlu emojilerin yayınlanacağını da duyurdu.

Yeni emojiler, aralık ayında yayınlanacak güncellemeyle kullanılabilecek, ancak güncelleme ilk önce Google Pixel modellerine gelecek.

Google'ın Android telefonlara getireceği tüm animasyonlu emojilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.