Petrol
92.91
-0.28%
Euro
18.2793
0.47%
Dolar
18.2559
0.03%
Altın
999.75
0.07%
Borsa
3366
0.00%
Bitcoin
374.777
-5.63%
BTXN Coin
6.46
-5.41%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Android telefonlara animasyonlu emojiler geliyor

    Google, Android için animasyonlu emojiler yayınlayacağını açıkladı. İşte kısa süre içinde telefonlara gelecek emojiler...
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Android telefonlara animasyonlu emojiler geliyor

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

    Google'dan animasyonlu emoji

    Emoji kütüphanesine yepyeni Unicode 15 emojilerin geleceğini açıklayan Google, ayrıca ilk kez animasyonlu emojilerin yayınlanacağını da duyurdu.

    Yeni emojiler, aralık ayında yayınlanacak güncellemeyle kullanılabilecek, ancak güncelleme ilk önce Google Pixel modellerine gelecek.

    Google'ın Android telefonlara getireceği tüm animasyonlu emojilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Android telefonlara animasyonlu emojiler geliyor #1


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    'Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı'
    Gündem

    'Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı'

    Abdullah Avcı: Çok alışık olmadığım bir durum
    Futbol

    Abdullah Avcı: Çok alışık olmadığım bir durum

    Görüş Bildir