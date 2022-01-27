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    Android telefonlarda dosyalar nasıl gizlenir

    Android akıllı telefonlarda, dosya ve klasörleri nasıl gizleyebileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:05
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    Android telefonlarda dosyalar nasıl gizlenir

    Akıllı telefonunuzun hafızasında birçok dosya bulunuyor, fakat ne yazık ki bu dosyalara erişmek hem kendimiz hem de başkaları için oldukça kolay.

    Android telefonlarda gizliliği artırmak isterseniz, dosya veya klasörleri gizleyebilirsiniz.

    Önemli olduğunu düşündüğünüz dosya veya klasörlere sizden başka kimsenin erişmesini istemiyorsanız, istediğiniz zaman bahsettiğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz.

    Android akıllı telefonlarınız için dosya gizleme yöntemlerinden bahsettiğimiz kısa bir video hazırladık. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak videomuza ulaşabilirsiniz.

    Android telefonlarda dosyalar nasıl gizlenir? YOUTUBE

    android

    Bu yöntemlerin dışında, Google Play Store'da bulunan dosya gizleme uygulamalarını da kullanabilirsiniz.

    Ancak yabancı uygulamalara pek güvenmiyorsanız, anlattığımız yöntemleri kullanarak dosyalarınızı rahatlıkla gizleyebilirsiniz.


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