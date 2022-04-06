Android telefonlarda sesinizi kaydeden zararlı yazılım: Process Manager

Process Manager olarak bilinen yeni zararlı yazılım, sinsice telefonunuza sızdıktan sonra sesinizi kaydedip konumunuzu takip edebiliyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini kayıt altına alabiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

YENİ ZARARLI YAZILIM: PROCESS MANAGER

Lab52 siber güvenlik araştırmacıları tarafından yeni keşfedilen ve Process Manager isimli kötü amaçlı yazılım, telefonlara sızdıktan sonra ses kaydı alıp konum takibi yapabiliyor.

SMS mesajlarını okuyup gönderebilen Process Manager, Rus devlet destekli tehdit yazılımı Turla ile bazı benzer özellikler gösteriyor.

Yazılımın bu izinleri nasıl elde ettiği ve telefona nasıl sızdığı şimdilik belli değil, ancak zararsız bir APK dosyasının içerisine gizlendiği söyleniyor.

Uzmanlar, yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirme yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.