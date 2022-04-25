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    Android uygulamasındaki bir hata, bataryayı boşaltıyor

    Google Mesajlar uygulamasının, kullanılmadığı durumlarda bile kamerayı arka planda çalıştırdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:47
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    Android uygulamasındaki bir hata, bataryayı boşaltıyor

    Android telefonlarda yüklü halde bulunan Google Mesajlar uygulamasında tespit edilen bir hata, telefonların bataryasının hızlı bir şekilde boşalmasına neden oluyor.

    Söz konusu hata nedeniyle, kamera arka planda sürekli çalışıyor ve telefonun bataryası hızlı bir şekilde tükeniyor.

    Sonlandırılsa bile arka planda çalışıyor

    Google Mesajlar, doğrudan mesaja resim veya video ekleyerek kameradan faydalanıyor. Ancak Android 12 işletim sisteminde tespit edilen hata, kameranın kullanımının sonlandırılmasına rağmen arka planda çalışmaya devam etmesine neden oluyor.

    Kullanıcılar, bu hatadan kurtulmak için Google Mesajlar uygulamasının kamera iznini devre dışı bırakabilir.

    Bunun için Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > İzinler > Kamera yolunu izleyin ve "Reddet" seçeneğini seçerek izni iptal edin.

    google


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