Android'den iPhone'a geçiş, son 5 yılın en yüksek seviyesinde CIRP tarafından paylaşılan son verilere göre, Android'den iPhone'a geçiş oranı son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ensonhaber.com

Yıllardır Android ve iOS, birbirleriyle büyük bir rekabet halinde. Her iki işletim sisteminin de kendine göre artıları mevcut, ancak yapılan son araştırma, tüketicilerin iPhone'lara yönelmek istediğini gösteriyor.

CIRP tarafından paylaşılan son verilere göre, Android'den iPhone'a geçiş oranı son beş yılın en yüksek seviyesinde.

iPhone'lara geçiş oranı artıyor

Ankete katılan yeni iPhone sahiplerinin yüzde 15'i, önceki telefonlarının bir Android olduğunu söyledi. Bu oran ise geçtiğimiz yıllarda sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 10 seviyesindeydi.

Android'den iOS'a geçiş oranının en yüksek olduğu yıl ise yüzde 21 ile 2016. Bu, son dokuz yıldaki en yüksek geçiş olarak kayıtlara geçmişti.