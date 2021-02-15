Antarktika buz tabakasının altında garip canlılar bulundu

Bilim insanları, tesadüfen Antarktika’daki buz tabakasının çok altında yaşayan tuhaf organizmalar keşfetti.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor ve bilim insanları, buradaki buz tabakasını yakından inceliyor.

Bilim insanları, tesadüfen Antarktika’daki buz tabakasının çok altında yaşayan tuhaf organizmalar keşfetti. Söz konusu organizmalar, güneş ışığından uzak bir ortamda hayatta kaldığı için araştırmacıları şaşırtıyor.

Araştırmacılar, Weddell Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndaki 900 metrelik buzda sondaj yaptı ve denizin dibini araştırmak için kamera indirdi.

38 HAYVAN KEŞFEDİLDİ

Hayvanlarla çevrili bir kaya parçasını ortaya çıkaran kayıtta ne olduğu belirlenemeyen 22 hayvanla birlikte, 16 sünger benzeri canlı tespit edildi

Görüntüleri analiz eden araştırmacı Huw Griffiths, bu hayvanların -2 derecelik suda taşınan besinlerle hayatta kaldığını düşünüyor. Ancak bazı bilgiler, bu iddiaları da çürütüyor.

Canlıların tutunduğu kaya, açık okyanustan 260 kilometre kadar uzakta. Ayrıca en yakın güneş ışığı kaynağı da yaklaşık 600 kilometre ötede. Kısacası canlılar, belirgin besin kaynaklarından çok çok uzakta yer alıyor.

TAHMİN EDİLENDEN DAHA FAZLA CANLI VAR

Ayrıca kamera kayıtlarında, yakınlardaki başka bir kayanın üzerinde de bir sünger görüldü. Bu yüzden bulgular, Antarktika’nın en zorlu ortamlarında yaşamın düşünüldüğünden daha çeşitli olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, tespit edilen canlıların bulunduğu alanı daha detaylı incelemek için çalışma yürütüyor.

Bunun dışında ekip üyeleri, akıllardaki soruları yanıtlamak için bu canlılara ve yaşadıkları ortama yaklaşmanın bir yolunu bulmak istiyor.