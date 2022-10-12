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    Antarktika'da 1 milyon yıllık DNA bulundu

    Antarktika kıtasındaki Scotia Denizi'nin çözeltilerinde en eski deniz DNA'sı keşfedildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:11
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    Antarktika'da 1 milyon yıllık DNA bulundu

    Bilim insanları, küresel ısınmanın etkilerinin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'yı yıllardır araştırıyor.

    Almanya'daki Bonn Üniversitesi ve Avustralya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları, Antarktika kıtasındaki Scotia Denizi'nin çözeltilerinde en eski deniz DNA'sına rastladı.

    İklim değişikliği araştırmalarına yardımcı olabilir

    1 milyon yıllık olduğu düşünülen eski DNA örneğinin iklim değişikliğinin gelecekte Antarktika'yı nasıl etkileyeceğini anlamaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

    Çökelti DNA'ları, 400 ila 650 bin yıl öncesine ait karasal mağaralar ve donmuş topraklar da dahil olmak üzere birçok ortamda tespit edilebiliyor.

    Havanın soğuk, oksijen ve radyasyon seviyelerinin de düşük olması nedeniyle Scotia Denizi gibi kutup deniz ortamları, bu tür DNA örneklerinin bozulmadan kalabilmesi için oldukça ideal.

    antarktika


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