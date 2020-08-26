Antarktika'da bulunan göktaşı, yaşamın yapı taşlarını barındırıyor

Bilim insanları, Antarktika'da bulunan küçük bir kayanın Dünya'daki yaşamın başlangıcıyla ilgili sorulara cevap verebileceğine inanıyor.

Belçikalı ve Japon bilim insanları, 2012 yılında Antarktika'da yaptıkları araştırmalar sonucunda, Asuka 12236 ismini verdikleri bir göktaşı tespit etmişti.

En iyi korunmuş göktaşlarından biri olan bu gizemli kaya parçası, Dünya'daki yaşamın başlangıcıyla ilgili sorulara cevap verebilecek bileşenler içeriyor.

NADİR BİLEŞENLERE SAHİP

Güneş sistemimizden bile daha eski olduğu düşünülen göktaşını inceleyen araştırmacılar, daha önceki göktaşı örneklerine kıyasla nadir görülen bileşenlere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmalar sonucunda, Asuka 12236'nın proteinlerin yapı taşları olan amino asitler açısından oldukça zengin olduğu görüldü.

Göktaşlarının içinde amino asitlerin oluşumu için mükemmel koşullar bulunuyor. Bilim insanları farklı göktaşlarının içindeki asit türlerini ve miktarlarını inceleyerek, bu moleküllerin zaman içinde ve zorlu koşullar altında nasıl evrimleştiğine dair daha iyi fikir edinebiliyor.

Bilim insanları, bu kaya parçasının hem suya hem de ısıya çok az maruz kaldığı için böyle iyi korunduğuna inanıyor. Bu düşük maruziyet, daha büyük bir asteroidin parçasıyken veya Antarktika'ya indiği zamanda gerçekleşmiş olabilir.

İncelenmesi için Asuka 12236'dan alınan bir örnek NASA araştırmacıları tarafından havan ve tokmakla toza çevrildi. Amino asitler, daha sonra bir su çözeltisinde süspanse edildi ve molekülleri de güçlü bir makineyle ayrıldı.

Göktaşı üzerindeki çalışmalarına devam eden bilim insanları, bu gizemli kaya parçasından yaşamın kanıtlarını bulmaya çalışacak.



