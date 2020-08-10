Antarktika'da donmuş bir gizemli yapı keşfedildi

MrMBB333 isimli bir YouTuber, Antarktika kıyılarında donmuş bir gemiyi andıran gizemli bir yapı buldu. YouTuber'ın keşfi, bazı komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Dünyanın güney kutbunda yer alan Antarktika, küresel ısınma ve buzulların erimesi nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce araştırmaya ev sahipliği yaptı.

Ayrıca buzla kaplı bu kıtayı keşfetmek isteyen meraklılar, sık sık Google Earth uygulamasına başvurarak çeşitli araştırmalar yapıyor.

DONMUŞ GEMİYİ ANDIRAN YAPI KEŞFEDİLDİ

Antarktika'yı inceleyen MrMBB333 isimli bir YouTuber, tuhaf bir yapı keşfetti. Yaklaşık 120 metre uzunluğa sahip olan bu yapı, yan yatmış donmuş bir gemiyi andırıyor.

Yeni yapılan gizemli keşif bazı komplo teorilerinin de ortaya atılmasına neden oldu. Bazı insanlara göre bu gizemli yapı, her yıl kaybolan onlarca gemiden birinin Antarktika buzullarında gömülü halde kaldığını gösteriyor.

Bazıları ise bunun zengin insanlar tarafından yapılmış bir yer altı sığınağı olabileceğini söylüyor. Gemi benzeri yapının Nuh'un Gemisi olduğunu iddia edenler bile var.

Bulunan gizemli yapı yerinde görülmedikçe, bir sır olarak kalmaya devam edecek.