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    Antarktika'da gizli yaşam alanı keşfedildi

    Antarktika'da yüzlerce metre yüksekliğindeki bir mağarada, karides benzeri canlıların olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:25
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    Antarktika'da gizli yaşam alanı keşfedildi

    Yıllardır buzla kaplı Antarktika'da incelemelerde bulunan bilim insanları, zaman zaman şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor.

    Yeni Zelanda'dan bilim insanları, Antarktika'nın yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir bölgesinde buz tabakasının 500 metre altını inceledi.

    Araştırmada, okyanusun kara içine uzanan bölümlerinin iklim değişikliğinden kaynaklanan erimelerde nasıl rol oynadığının anlaşılması hedefleniyordu.

    Bambaşka bir tespit yapıldı

    Buzu delerek kameralarını su altına indiren ekip, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Ekibin kameraları, ıstakozlar ve yengeçlerle aynı soydan geldiği belirtilen, karides benzeri bir sürü küçük amfipot (tırnaksı) görüntüledi.

    Antarktika da gizli yaşam alanı keşfedildi #1

    Projenin lideri Huw Horgan, ekosistemin keşfedildiği bölgenin varlığını tespit eden ilk kişi oldu. Horgan, Antarktika buz tabakalarının altındaki gizli tatlı su göllerinin bir süredir farkında olduklarını, ancak buraların doğrudan araştırılmadığını söyledi.


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