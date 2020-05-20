Antarktika'da küresel ısınma nedeniyle yosunlar belirdi

Bilim insanları, Antarktika kıtasında eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktığını tespit etti.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumu'ndan biyologlar, yaptıkları yeni araştırma sonuçlarını yayınladı.

Antarktika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1.679 farklı yosun bölgesi tespit etti.

Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1.9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan söz konusu yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini söylüyor.

YILDA 479 TON KARBON EMEBİLİR

Küresel ısınmanın yarattığı erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.

Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.