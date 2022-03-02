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    Antarktika'daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi

    Antarktika kıtasındaki Horseshoe ve Dismal adaları, Göktürk-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 09:25
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    Antarktika'daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi

    Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin, çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

    YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER ÇEKİYOR

    Fransız Guyanası'ndan 5 Aralık 2016'da fırlatılan Göktürk-1 uydusu,  askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmek için yörüngede hizmet veriyor.

    Bunun yanı sıra; uydu sistemleri teknolojisinin geliştirilmesi, ormanlık alanların kontrol altında tutulması, kaçak yapılaşmaya karşı takip, doğal afetlerin ardından hasar tespiti gibi sivil hedefler de Göktürk-1 ile yapılıyor.

    Antarktika daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi #1

    Antarktika daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi #2

    Antarktika daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi #3

    Antarktika daki adalar, Göktürk-1 uydusu ile görüntülendi #4


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