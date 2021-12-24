Antarktika'daki buz tabakasının altından yeni canlılar çıktı

Bir grup araştırmacı, donmuş kıta Antarktika'nın altında çok büyük ölçekli bir yaşam sistemi keşfetti.

Yıllardır buzla kaplı Antarktika'da incelemelerde bulunan bilim insanları, zaman zaman şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor.

Britanyalı ve Alman bilim insanlarından oluşan araştırmacılar, Antarktika'daki Ekström Buz Sahanlığı isimli bölgede iki kuyu açarak, 200 metre kalınlığındaki buz tabakasının altındaki sularda neler olduğuna baktı.

YENİ CANLI TÜRLERİ BULUNDU

Araştırmacılar, kıta Antarktika'nın altında çok büyük ölçekli bir yaşam sistemi keşfetti. Bulgular, aşırı zorlu koşullarda hayatta kalabilen ekstremofil canlıların dayanıklılığını gözler önüne serdi.

77 FARKLI TÜR BULUNDU

Keşif, bu zorlu bölgede beklenenden daha karmaşık bir canlı çeşitliliğine işaret etti. Karanlık sularda, Latince adı Bryozoa olan yosun hayvancıkları ve kurtçuklar tespit edildi. Söz konusu çalışmada, kalın buz tabakasının altında toplamda 77 farklı canlı türü keşfedildi.

Araştırmanın yazarlarından David Barnes, "Bu bize kutup denizlerindeki yaşamın buzullara rağmen nasıl hayatta kaldığına dair ipuçları verebilir." diye konuştu.

CANLILAR OKYANUSA DAĞILABİLİR

Öte yandan, kalın buz tabakasının altında saklanan canlılar, iklim değişikliğinin etkisiyle buzların eriyeceği gelecekte, tamamen okyanusa dağılabilir.

1,6 milyon kilometre karelik bölgenin şimdiye kadar yalnızca 1 metrekarelik kısmı gözlemlenebildi. Bu durum, Antarktika'nın altındaki biyolojik çeşitliliğin, iklim değişikliği yüzünden sessiz sedasız yok olabileceğine dair endişeleri artırdı.



