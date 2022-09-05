Antarktika'daki buzul erimesi hızlandı

Yapılan bir çalışmada, Antarktika'da buz sahanlığının sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabileceği ortaya çıktı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor.

Uzmanlar, değişen iklim nedeniyle hem atmosferin hem de okyanusların ısındığına işaret ederek, buz sahanlığının erime hızının artabileceği konusunda uyarıyor.

Antarktika'daki buzullar hakkında hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyayı bekleyen tehlike: Antarktika eriyor! - YouTube