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    Antarktika'daki kırılmalar uydudan görüntülendi

    Görüntüler, Antarktika'daki iki önemli buzulun her zamankinden daha hızlı kırıldığını ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 12:07
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    Antarktika'daki kırılmalar uydudan görüntülendi

    Küresel ısınma, buzulları tehdit etmeyi sürdürüyor.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-1 uydusundan elde edilen veriler, korkutan tabloyu gözler önüne serdi.

    Uydu görüntülerinin analizi, birlikte Norveç büyüklüğünde bir alanı kapladığı belirtilen Antarktika'daki iki buzulun her zamankinden daha hızlı kırıldığını ortaya çıkardı.

    İKİ BUZUL PARÇALANMAK ÜZERE UYARISI

    Uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip, Çam Adası ve Thwaites buzullarının parçalanma yolunda olduğu konusunda uyardı.

    Çam Adası ve Thwaites, kıtanın en dinamik buzulları arasında yer alıyor. Söz konusu buzulların erimeleri, bugüne kadar küresel deniz seviyesi artışının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor.

    Antarktika'daki kırılmalar uydudan görüntülendi ViDEO

    BUZULLARDA ÇATLAK TEHLİKESİ

    Bununla birlikte bahsedilen buzullarda çevredeki suların ısınması nedeniyle yaşanabilecek tam kayıp durumunda deniz seviyesinin 1 metre yükselebileceğine dikkat çekildi.

    Hollanda Delft Teknik Üniversitesi'nden Yerbilimci Stef Lhermitte, Çam Adası ve Thwaites'te gerçekte neler olup bittiğini ortaya çıkarmak için birkaç farklı uydudan gelen görüntüleme verilerini araştırdıklarını söyledi.

    Büyük çatlaklar, yarıklar ve buz tabakalarının yavaşça parçalandığını gösteren verilerin söz konusu olduğunu dile getiren Lhermitte, "Şu anda, buz tabakaları trafikteki yavaş bir arabaya benziyor. Arkalarındaki her şeyi yavaşlatmaya zorluyorlar. Bir kez kaldırıldıklarında, daha iç kısımlardaki buz hızlanabilecek ve bu da deniz seviyelerinin daha da hızlı yükselmesine neden olacak." dedi.

    SON 20 YILDA HIZLANDI

    1997'de elde edilen buz görüntülerinde çatlaklar görülmediği kaydedildi. Hasarın sadece 2016'daki gözlemlerde bile çok daha az yaygın göründüğüne dikkat çekildi. Bu da bozulmanın son 20 yılda hızlandığını gösteriyor.

    Antarktika daki kırılmalar uydudan görüntülendi #1

    Instagram: @eshteknoloji

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