Antarktika'daki robot, penguenleri takip ediyor

Bilim insanları, Antarktika’daki imparator penguenleri gözlemlemek için "ECHO" isimli bir robottan yararlanıyor.

İklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları her geçen yıl yükseliyor ve bu durumdan en çok etkilenen yerler, Antarktika gibi buzla kaplı yerler oluyor. Öte yandan bu durum, birçok hayvan türünü de tehlikeye atıyor.

Bilim insanları, Antarktika’daki imparator penguenleri gözlemlemek için "ECHO" adlı sarı bir robottan yardım alıyor.

Bir metre boyundaki otonom robot, yaklaşık 20 bin imparator penguenden (Aptenodytes forsteri) oluşan bir koloniyle birlikte yaşıyor.

İklim değişikliğinin etkileri inceleniyor

Araştırmacılar, bu proje sayesinde penguenlerin iklim değişikliğine ne kadar uyum sağladığını gözlemleyebiliyor. Ayrıca iklim krizinin penguenlerin yediği balıkların bolluğu ve dağılımı üzerindeki etkisini belgeliyor.

Penguenler tehlikede

2021'de yapılan bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonları mevcut oranlarında artmaya devam ederse ve Antarktika deniz buzu erimeye devam ederse, imparator penguen nüfusunun yüzde 98'i 2100’e kadar yok olacak.

2017’den beri imparator penguenlere sensörler yerleştiren bilim insanları, bu sayede canlıların durumunu gözlemleyebiliyor.

Ancak penguenlere takılan küçük sensörlerin kendi güç kaynaklarının olmaması, onları uzaktan okumayı zorlaştırıyor.

Burada devreye giren ECHO isimli robot, kablosuz alıcılarla adeta bir istasyon gibi davranıyor ve penguenlerin sensörlerinden otomatik olarak veri alıyor.