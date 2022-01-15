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Antarktika'ya düşen göktaşında Mars'ta yaşam izine rastlanmadı

Antarktika'ya düşen göktaşında Mars'ta yaşam izine rastlanmadı

Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen meteorun fosil kalıntılarının üzerinde yapılan yeni araştırmada, eski bulguların aksine, Mars'ta yaşam olduğuna dair herhangi bir iz bulunamadı.