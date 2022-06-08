Antarktika'ya ilk kez mikroplastik yağdı

Antarktika'da ilk kez yeni yağan karda mikroplatik bulundu. Bilim insanları, bu plastik parçalarının kar ve buz erimesini hızlandıracağını söylüyor.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

Son araştırmalar, Avrupa nehirlerinden gelen mikroplastiklerin Arktik denizlerine doğru yol aldığını göstermişti.

Antarktika'ya mikroplastik yağdı

Dünya küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle adım adım sona yaklaşırken, Antarktika'da ilk kez yeni yağan karda mikroplatik bulundu.

İngiliz araştırmacılar, bir pirinç tanesinden daha küçük olan bu plastiklerin daha önce Antarktika deniz buzu ve yüzey suyunda bulunduğunu, ancak bunun ilk kez taze kar yağışında görüldüğünü söylüyor.

Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves, "Bu inanılmaz derecede üzücü bir durum. Taze Antarktika karında mikroplastik bulmak, dünyanın en uzak bölgelerinde bile plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Diğer taraftan, insanların farkında olmadan mikroplastikleri yediği ve soluduğu biliniyor. Yakın zamanda yapılan bir başka araştırmaDA, parçacıkların insan hücrelerine zarar verdiği tespit edilmişti.